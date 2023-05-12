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Ticaret Bakanı Muş, "OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi" protokolünün imza törenine katıldı

AA

Ticaret Bakanı Muş, "OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi" protokolünün imza törenine katıldı

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde yapılacak kongre ve kültür merkezi protokolünün imza törenine katıldı.

OMÜ kampüsünde 23 dönümlük alana kurulacak OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nin 2 yıl içinde hizmete sunulması planlanıyor.

Muş, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, bugünden yarını görmek ve ona göre şehir planlamak gerektiğini söyledi.

Bu anlamda OMÜ'de yapılacak kongre ve kültür merkezinin önem taşıdığını belirten Muş, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve yönetimine, önemli bir yatırımı yapacak olmasından dolayı da Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Kongre merkezi yatırımını, Samsun Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla karşılayacak. Dolayısıyla bu da finans olarak belediyenin gücünü gösteriyor." dedi.

Samsun'un önemli bir üretim merkezi olduğunu ve daha da gelişeceğine işaret eden Muş, "Samsun'un ihracatını öncelikle Türkiye'nin yüzde 1'i, daha sonrası yüzde 2'sine çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla bu ekonomik hareketlilik beraberinde kültür ve sanatı da getirecek, sanayileşmede ciddi bir üretim merkezine dönüşecektir. Samsun'da bunu da kültürel olarak beslememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu kongre merkezi çok iş görecektir." ifadelerini kullandı.

Dünyada rekabet olduğunu ve bundan kopmamak gerektiğini vurgulayan Muş, "Türkiye'yi her yönlü büyütmemiz gerekiyor. Yüzde 1'e ulaştığımız zaman 2,5 milyar dolar, yüzde 2'ye ulaştığımızda da Samsun 5 milyar dolar ihracat yapmış olacak. Üniversitelerin şehri sahiplenmesi çok önemli. Üniversiteli aydınlar ve çevrelerinin şehri desteklemesi çok önemli. Bu şehir bu rakamlara ulaşınca çok daha zengin ve müreffeh bir şehir olur." diye konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise OMÜ'nün 2023'te dijitalleşmeyi bütün unsurlarıyla hedef haline getirdiğini ve bunu büyük oranda gerçekleştirdiğini anlattı.

OMÜ'nün sadece kendi akademik personeli ya da akademik çalışmalarla değil, aynı zamanda "sektör kampüste" unvanıyla bölgenin hem girişimine hem refahına hem de uluslararası rekabet gücüne katkı sağlama adaylığını hedef olarak ortaya koyduğunu dile getiren Ünal, "Buradaki temel hedefimiz Türkiye'deki ilk on üniversitesi içine girmek. Alamadığınız tek bir unvan, araştırma üniversitesi unvanı. İnşallah 2023'ün verileriyle OMÜ'nün araştırma üniversiteleri arasına gireceğini ümit ediyoruz. Protokolünü imzalayacağımız OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nin üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Rektör Ünal arasında kongre ve kültür merkezinin yapımı için protokol imzalandı.


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