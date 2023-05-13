Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un İlkadım ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sabrettin İnan’ın kullandığı motosiklet, Hastane Mahallesi 2. Bulvar üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yolda sürüklenerek ağır yaralanan İnan ile yanındaki Fırat Karahisar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karahisar’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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