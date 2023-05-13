19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Engelliler Haftası Çalıştayı

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çalıştay düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve şube müdürü Turgay Rizeli'nin katılımıyla Atatürk Ortaokulu'nda yapılan çalıştaya ilçede görev yapan rehber, özel eğitim ve destek eğitim odası öğretmenleri katıldı.

Çalıştayda, engelli öğrencilerin okul içi sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımı, okul idareci, öğretmen ve personelinin öğrencilere davranışlarına yönelik yapılabilecek rehberlik çalışmaları ile alan öğretmenlerinin yaşadıkları kurumsal veya mevzuatsal sorunlar ele alındı.

Çalıştay sonunda sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik Cumhuriyet İlkokulu'nda sonuç toplantısı yapılma kararı alındı.











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