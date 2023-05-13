Bafra'da 202 kan bağışı toplandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen bağış kampanyasında 202 ünite kan bağışı alındı.



Türk Kızılay Bafra Şubesince İsmet İnönü İlkokulu, Bafra Devlet Hastanesi ile özel hastanede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Erhan Korkmaz, ilkokulda düzenledikleri kampanyaya kaymakam, veliler ve siyasi parti temsilcilerinden 200 kişinin başvurduğunu, durumu uygun olan 162'sinin bağışının kabul edildiğini söyledi.

Sürekli kan bağışçıları olan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile İsmet İnönü İlkokul Müdürü Şerafettin Şahin'e bronz madalya verdiklerini belirten Korkmaz, Hemşireler Günü dolayısıyla Bafra Devlet Hastanesi ve özel hastaneye ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.



Özel hastanede 100 başvurudan 40 ünite kan alındığını aktaran Korkmak, desteklerinden dolayı tüm bağışçılara teşekkür etti.







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