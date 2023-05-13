Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekiplerince Bayramlı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.



Adreste yapılan aramada ikamet sahibi A.Ç. tarafından dikildiği değerlendirilen 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.





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