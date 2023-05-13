Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hamide T. idaresindeki 55 AEH 047 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunda kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Erol K'nin kullandığı 55 AHC 206 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emin Sait T. ve Ömer T. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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