Samsun’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yusuf Taşkın (39) kullandığı 10 EU 680 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi’nde Mert Çakın (22) yönetimindeki 55 AJR 570 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin muayenesi ve trafik sigortası bulunmaması nedeniyle sahibine idari para cezası kesildiği, aracın yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

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