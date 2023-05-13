Havza'da afat kurbanı kesildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesine bağlı Çelikalan ve Yeşilalan mahallelerinde afetlerden korunmak amacıyla "afat kurbanı" kesildi.

Programlara İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile vatandaşlar katıldı.

Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanlardan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Özdemir, Allah'tan kesilen kurbanların kabul olmasını diledi.

Yeşilalan Mahalle muhtarı Şerif Altınışık da her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için kurban kestiklerini kaydetti.





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