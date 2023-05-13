Trafik kazasında ölen Samsunspor kongre üyesi Taş, şampiyonluk kupasıyla anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen 1. Lig ekibi Samsunspor'un şampiyonluk kupası, trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor Kulübü kongre üyesi Muhammed Teoman Taş'ın mezarına götürüldü.



Taş'ın Kabacagöz Mahallesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan, taraftar grubu başkanı Tonguç Ali Anıl, Ladik Şirinler taraftar temsilcisi Yasin Tulum ile taraftarlar katıldı.

Şampiyonluk kupasının da getirildiği anma programında dua edildi.



Anıl, Taş'ı rahmet ve özlemle andıklarını dile getirerek, "Bize bu mutluluğu yaşatan Samsunspor oyuncularına ve yönetimine teşekkür ederiz. Ladikli Şirinler temsilciliğini üstlenen kardeşim Yasin Tulum ve tribün lideri Mehmet Doğukan Bayrak’a da emeklerinden dolayı adına teşekkür ederim." dedi.

Samsunspor kongre üyesi Muhammed Teoman Taş, 2008'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.