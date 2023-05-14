AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, oyunu Samsun'da kullandı

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu, Samsun'un Atakum ilçesinde kullandı.

Karaaslan, oy vermek için Atatürk Ortaokulu'na geldi. Oyunu 1136 numaralı sandıkta kullanan Karaaslan, daha sonra sandıklardaki görevlilere başarı diledi.

Türkiye'nin güzel bir sabaha uyandığını dile getiren Karaaslan, ülkenin geleceği için 14 Mayıs'ın önemli olduğunu vurguladı.

Demokratik açıdan Türkiye'nin önemli bir eşikten geçtiğini belirten Karaaslan, "Ülkemize, vatanımıza, milletimize seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin sonuçları itibarıyla Türkiye'nin önümüzdeki süreci şekillenecek. İnşallah sandıktan her zamanki gibi milletimizin öngörüsü, teveccühü çıkacak." dedi.

Karaaslan'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

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