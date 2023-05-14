Alaçam Gençlik Merkezi'nden Anneler Günü etkinliği

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SAMSUN (AA) - Alaçam Gençlik Merkezi'nde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Gençlik Merkezi'nde kurslara gelen öğrencilerin velilerine yönelik Anneler Günü etkinliğinde, günün anısına pasta kesildi.



Gençlik Merkezi Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla gençlik lideri Gözde Sarı'nın koordinasyonunda etkinlik planladıklarını belirterek, anneleri bir gün değil, her gün hatırlamaları gerektiğini söyledi.



Merkezlerindeki kurslara gelen öğrencilerin velilerine yönelik etkinlik planladıklarını anlatan Karaaslan, "Beraber oyunlar oynadık, çocuklarımız ve annelerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Programın hazırlamasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.





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