Havza'da çiçekçiler Anneler Günü dolayısıyla yoğun mesai yapıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Havza'da sabah erken saatlerde iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İlçede çiçekçilik yapan Gökhan Karaman, yoğun bir iş günü geçirdiklerini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Bir taraftan dükkandan satış yaptıklarını, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştıklarını anlatan Karaman, "Anneler en güzel çiçek olduğu için genelde Anneler Günü'nde çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." dedi.

İlçede canlı gül 40 liradan satılırken, saksılı çiçekler ise 150 liradan 750 liraya kadar alıcı buluyor.





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