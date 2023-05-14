Türkiye sandık başında

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SAMSUN (AA) - Tokat'ta hastalığı ya da engeli nedeniyle evinden çıkamayan seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasıyla tercihini yaptı.

İl Seçim Kurulu görevlileri, seyyar sandık başvurusu yapan seçmenlerin evlerine seçim sandığını götürdü.

Oylarını evlerinde kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Seyyar sandıkta oy kullanan 80 yaşındaki Ahmet Turan Uralcan, AA muhabirine, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah razı olsun derim ben. Devletimin sağlık ve güvenlik hizmetlerinden memnunum. Ben 30 senedir hastayım. Sol tarafım tutmuyor benim. Allah devletten razı olsun." dedi.

Tokat merkezde 3 seyyar sandıkta 67 hasta ve engellinin oy kullanması bekleniyor.

Başçiftlik ilçesinde de hasta ve engelli 18 vatandaş seyyar sandıkta oy kullandı.

- Çorum

Çorum'da engelli vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alanlar özel araçlarla taşınarak, yatağa bağımlı hastalar ise seyyar sandıkta oy kullandı.

Osmancık ilçesinde bir sandıkta 14 kişi, evlerine getirilen sandıklarda vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Evine getirilen 8801 numaralı sandıkta oy kullanan Yıldız Özçelik, sandık görevlilerine teşekkür etti.

Çorum Belediyesi, kent merkezindeki yaşlı ve engellilerin sandığa erişimine yardımcı olmak üzere 2 araç tahsis etti.

Özel donanımlı iki araç, talep edilmesi durumunda engelli ya da yaşlı kişiyi evinden alarak oy kullanacağı sandığa götürüyor. Oyunu kullanan vatandaş, aynı araçla evine bırakılıyor.

Oy kullanma işleminin başlamasının ardından ilk 5 saatte 10 yaşlı ya da engelli vatandaşın belediye ekiplerince sandığa taşındığı öğrenildi.

- Amasya

Amasya'da rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 82 yaşındaki Orhan Kuka, ambulansla Fatih İlköğretim Okulu'na getirildi.

Kuka, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak sedye ile oy kullanacağı sınıfa kadar götürüldü.

Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Kuka, gazetecilere, "Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Oyumu kullandım, cankurtaranla geldim. Allah razı olsun Allah devlete zeval vermesin." dedi

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 13 ambulans, 12 hizmet aracı ve 75 personel gün boyunca hasta vatandaşların hizmetinde olacak.

- Oy kullanmaya köpeğiyle geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Seçmenlerden Gamze Aygün, oyunu kullanmak için İrfanlı Anadolu Lisesi'ne köpeği "Venüs" ile geldi.

Aygün, 1025 numaralı sandıkta oy kullandı, "Venüs"e ise diğer seçmenler ilgi gösterdi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiğini belirten Aygün, "Oyumu Venüs isimli köpeğimle kullanmaya geldim. Venüs'ü 5 aylıkken sahiplendik, bir yaşında, evde yalnız kalamıyor. Oyumuzu kullandık, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da engelli vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alanlar, özel araçlarla taşınarak yatağa bağımlı hastalar seyyar sandıkta oy kullandı.

Kastamonu merkezde 21 hasta evlerine getirilen sandıklarda vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18 ambulans, gün boyunca hasta vatandaşların hizmetinde olacak.

Azdavay ilçesinde engelli Mustafa Maden (89) ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

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