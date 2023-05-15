Havza'da Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Havza'da Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk sunuldu.

Programa, Uzun ile Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ve Gençlik Merkezi çalışanları katıldı.

Çelenk sunumunun ardından Havza Gençlik Haftası Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Havza Atatürk Evi önünde başlayan bisiklet turu İlçe Mezarlığı'nda sona erdi. Bisiklet turu sonrası tura katılan gençler şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Program İlçe Müftülüğü personeli tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliklerin 21 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirterek, "Gençlerimizi ve halkımızı spor ile buluşturacak bilek güreşi, atletizm, masa tenisi, futbol, futsal, dart, bocce, voleybol turnuvaları ve bisiklet turu gibi birçok etkinlik planladık. Amacımız milli ve manevi duyguları güçlü, sağlıklı bir nesil yetiştirmek." dedi.

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