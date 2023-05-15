Havza Ziraat Odası Başkanı Genç kanola tarlasında incelemede bulundu

SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, ilçede yağlık kanola ekili olan tarlada incelemelerde bulundu.

Genç Karameşe Mahallesi'nde Tekin Tokmak'ın tarlasında inceleme yaparak yine kanola ekimi yapan Recep Güngör ve Tuncay Bolat'tan bilgiler aldı.

Yağlık kanolanın bölge için alternatif ürün olduğunu belirten Genç, "Çiftçilerimizin gelirlerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede yağlık kanola ekiliş alanlarını artırmak adına başta Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere bazı kurumlarca projeler hayata geçirildi. Havza Ziraat Odası olarak bizler de bu projeleri destekliyoruz." dedi.

Genç, ziyaretinde çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutlayarak, "Bu vesile ile her türlü zorluğa rağmen alın teri ile en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı ve sanayinin ham maddesinde kullanılan ürünleri üretmek için gecesini gündüzüne katan, fedakarca çaba harcayan başta Havzalı çiftçiler olmak üzere tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, kendilerine bol ve bereketli bir hasat yılı diliyorum." dedi.

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