Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunumu yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası'nı bu yıl da gençlerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Derici, gençlere seslenerek bu ülkenin kolay elde edilmediğini vurgulayarak, "Ülkemiz, siz gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır." dedi.

Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde gençlerin söz sahibi olacağını Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin omuzlarınızda yükseleceğini ifade eden Derici, şunları kaydetti:

"Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamalısınız. Birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek, hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Ay yıldızlı bayrağımız altında bir ve bütün olarak bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Sizler, azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatanı için canını seve seve feda eden geçler olduğunuz müddetçe devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimize daha sıkı sarılmalıyız. Gençler, kötü alışkanlıklardan, sağlığa zararlı keyif verici maddelerden uzaklaşmak, spora ve vücut sağlığına daha fazla önem vermelisiniz. İnternet, sosyal medyada beynimizi teslim alan, yüreğinizi işgal eden her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden ve yazıdan uzak durmalıyız."

Tören, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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