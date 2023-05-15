OMÜ'lü akademisyenler özel çocukların annelerine müzikle destek verecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri, kısa adı "Annem İçin Müzik" projesiyle özel gereksinimli çocukların annelerini müzikle duygusal yönden güçlendirmeyi hedefliyor.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından desteklenen "Sosyal Hizmet Odaklı Müzik Etkinlikleri Projesi" kapsamında özel gereksinimli çocukların annelerinin müzik sayesinde motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.

"Özel Gereksinimli Çocukların Annelerine Yönelik Rekreasyonel Müzik Uygulamaları" adlı projenin ekibi, 5 akademisyen ve 1 yüksek lisans öğrencisinden oluşuyor.

Kısa adıyla "Annem İçin Müzik" projesinde görevli ekip, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda özel gereksinimli çocukların anneleri ile açılış etkinliğinde bir araya geldi.

Altı ay sürecek projede temel olarak insanların fiziksel, mental ve ruhsal yenilenmesini sağlamaya yönelik müzik aktiviteleri sayesinde özel gereksinimli çocuklara sahip annelerin sosyalleşerek, motivasyonlarını artırıp duygusal olarak güçlenmesi amaçlanıyor.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit, bireylerin sosyalleşmesi, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurması için kendilerini geliştirmelerine imkan veren, boş zamanlarında kendilerini mutlu edip ve haz alabilecekleri her türlü etkinliği kapsayan rekreasyonel faaliyetlerin önemli olduğunu vurguladı.

Proje sayesinde müzik etkinliklerinin ilgili grubun kaygı düzeylerine etkileri ile bu etkinliklere yönelik kaygılarının giderilme ve beklentilerinin karşılanma durumlarını inceleyeceklerini bildiren Yiğit, "Bu faaliyetlerle özel gereksinimli çocukları olan annelerin sosyalleşme, dayanışma ve bütünleşmelerine katkı sunmayı, kendi bireysel motivasyonlarının yanı sıra bu motivasyonlarını eğer varsa etkin olduğu dernek üyeleri ve anneleri ile paylaşarak diğer aile bireylerine yansıtmalarını ve özel gereksinimli çocuklarıyla daha anlamlı iletişim ortamının sağlanabilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.