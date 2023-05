Samsun Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye başta olmak üzere engelli vatandaşların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce alınan tekerlekli sandalyeler vatandaşlara teslim edildi.



Engelli vatandaşları toplumsal hayatın içine dahil ederek yaşam koşullarını ve standartlarını iyileştirmeye, konforlu yaşam sürmelerini sağlamaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sorunlarına çözümler üretiyor.



Büyükşehir Belediyesi, bu yönde gelen taleplere de hızla cevap veriyor. Geçen yıl başta tekerlekli sandalye olmak üzere binin üzerinde engelli vatandaşın medikal malzeme ihtiyacını gideren Büyükşehir Belediyesi, Çözüm Merkezi'ne müracaat ederek çocukları için tekerlekli sandalye talebinde bulunan ailelerin taleplerini karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız. Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından kentimizdeki engelli bireyler için bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmeleri ve toplumsal hayata adaptasyonlarına destek olmak, şehrin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş da engelli vatandaşlara yönelik yapılan hizmetleri önemsediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Akülü ve manuel tekerlekli sandalye, kanadyen baston, volker, görme engelliler için beyaz baston gibi medikal malzeme yardımları yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında ekonomik ve sosyal yönden yoksun olan engelli vatandaşlarımıza farklı yardımlarımız bulunmaktadır."

