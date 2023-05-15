SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Samsun'da konser verecek.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu, "9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" kapsamında, Samsun TSO AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30'da, Samsunlu sanatseverlerle buluşacak.

Her yıl farklı temalarla birlik ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kutlanan "9 Mayıs Avrupa Günü"nde bu yıl beraberlik ve barış ruhunu vurgulamanın yanı sıra, yaşanan deprem felaketine ilişkin dayanışmaya da dikkat çekiliyor.

Mozaik kent Hatay'da kurulan ve farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması için sekiz ilde sanatseverlerle buluşacak.

Depremlerde yedi üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne, Eskişehir, Denizli ve Antalya'dan sonra Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde konser verecek.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Antakya Medeniyetler Korosu'nu ikinci kez Samsun’da ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, farklılıkların bir arada uyumunu, barışı, birliği ve beraberlik içinde yaşamayı temsil etmektedir. Avrupa Günü nedeniyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı konserde kendileri de birer depremzede olan ve farklılıkların bir arada barış içinde yaşama fikrinin en güzel örneklerinden biri olan Antakya Medeniyetler Korosu'nu şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Acılarını, kederlerini, türkülerini burada bizimle paylaşacaklar. Tüm sanatseverleri düzenleyeceğimiz dayanışma konserine bekliyoruz."

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