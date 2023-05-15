Samsun'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım, Atakum ve Salıpazarı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcileri, ilçe seçim kurullarına başvurarak 10 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.