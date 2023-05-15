Bafra'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası çelenk töreniyle başladı.

Bafra 15 Temmuz Demokrasi ve Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kurum personeli katıldı.



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