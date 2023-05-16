Bafra'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki yolcu yaralandı.

Eminenur Hacıoğlu (22) yönetimindeki 55 JN 003 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Cüneyt Tokur'un (50) kullandığı 55 JK 275 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Gülhisar Tokur (79) yaralandı.



Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ise 8 bin 190 TL idari para cezası kesildi.

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