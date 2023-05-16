OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Samsunspor'a ziyaret

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SAMSUN (AA) - OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e şampiyon olarak çıkan Samsunspor'u ziyaret etti.

Prof. Dr. Ünal, Nuri Asan Tesisleri'nde Yılport Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan ve Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile görüşerek, kendilerini tebrik etti.

Rektör Ünal, ziyarette, Samsunspor'un kentin tanıtılması açısından önemli bir görev üstlendiğini ve kenttin markası olduğunu söyledi.

Ligde şampiyonluğun yanı sıra 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlı ekibin başarısının kendilerini gururlandırdığına işaret eden Ünal, "Samsunspor ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun'un sahip olduğu en kıymetli iki değeri. Bu değerleri elbirliği ile büyütmeliyiz. OMÜ olarak yeteneğin ve kalitenin artırılmasına katkı sunmak bizim görevimiz. Üniversitemiz hatırı sayılır üniversiteler arasında yer alıyor. OMÜ ailesi olarak yeteneği ve kaliteyi artırmak bizlerin en önemli görevi. Şehre katkı sağlayacak

her projede yer almak bizleri de onurlandırır." dedi.

Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen ise Rektör Prof. Dr. Ünal ile beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyarete, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi de katıldı.

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