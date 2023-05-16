Havza'da Engelliler Haftası kapsamında kermes düzenlendi

SAMSUN (AA) - Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında kermes düzenlendi.

Kevser Parkı'nda açılan kermeste, Merkezde açılan kurslarda yapılan çelişti el işleri ile çalışanlar tarafından yapılan gıda ürünleri satışa sunuldu.



Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, kermesten elde edilecek gelirin Merkezde kalan yaşlı ve engellilerin rehabilitasyonu amacı ile kullanılacağını belirterek, "Yapılan faaliyetle diğer bir hedefimiz ise merkezimizde kalmakta olan yaşlı ve engellilerimizin aktif olarak sosyal hayata katılımlarını sağlamak. Kermesimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.



Kermesi, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile vatandaşlar ziyaret etti.





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