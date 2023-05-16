İl Emniyet Müdürü Özen'den Kaymakam Ertürkmen'e iadeiziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'e iadeiziyarette bulundu.



Özen, Kaymakam Ertürkmen'i makamında ziyaret etti.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ziyaretlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı da hazır bulundu.

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