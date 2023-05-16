Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez
Yılport Samsunspor: Szumski, Fofana (Dk. 46 Ali Ülgen), Soner Aydoğdu (Dk.46 Soner Gönül), Benasser, Barış Alıcı (Dk. 73 Ahmet Sağat), Zeki Yavru (Dk. 15 Celil Yüksel), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Tangue
Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 88 Yekta Kurtulmuş), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 82 Umar), Oman İleri, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+2 Orgill), Celal Dumanlı (Dk. 82 Hakan Özmert), Cenk Şen
Gol: Dk. 31 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Yusuf Abdioğlu, Dk. 47 Muhammet Ali Özbaskıcı, Dk. 63 Yusuf Emre Gültekin (Yılport Samsunspor), Dk. 62 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)
SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 1-0 yenildi.