Futbol: Spor Toto 1. Lig

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﻿﻿Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez

Yılport Samsunspor: Szumski, Fofana (Dk. 46 Ali Ülgen), Soner Aydoğdu (Dk.46 Soner Gönül), Benasser, Barış Alıcı (Dk. 73 Ahmet Sağat), Zeki Yavru (Dk. 15 Celil Yüksel), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Tangue

Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 88 Yekta Kurtulmuş), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 82 Umar), Oman İleri, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+2 Orgill), Celal Dumanlı (Dk. 82 Hakan Özmert), Cenk Şen

Gol: Dk. 31 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Yusuf Abdioğlu, Dk. 47 Muhammet Ali Özbaskıcı, Dk. 63 Yusuf Emre Gültekin (Yılport Samsunspor), Dk. 62 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantileyen Yılport​​​​​​​ Samsunspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 1-0 yenildi.

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