Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İshaklı Mahallesi Hızır 8'inci Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen akrabalar K.D. (37) ile E.S. (35) buluştu.

Sözlü tartışmanın ardından K.D, E.S'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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