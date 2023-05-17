Samsun'da 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirci Mahallesi Irmak Sokak'ta yazlık olarak kullanılan evden eşyalar ile Kızıloğlak Mahallesi Dere mevkisindeki bağ evinden yaklaşık 100 metre kablo ve bakır eşyalar çalındığı ihbarları üzerine inceleme başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheli K.A'yı (23) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden yapılan hırsızlığın şüphelisi olduğu belirlendi.

Öte yandan, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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