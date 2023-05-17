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Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

AA

Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekipleri, Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı envanterine verilen Mobil Trafik Eğitim Aracı, Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde öğrencilere yönelik trafik eğitimlerine devam etti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay ve trafik timleri, kırsaldaki öğrencilere trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gerekenler ile okul taşıtında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Okulların önüne kurulan trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla uygulamalı eğitim veren ekipler, öğrencilere trafik dedektifleri boyama kitapları hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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