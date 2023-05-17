Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Bafra İlçe Emniyet Müdürü Nihat Bahçekapılı ile birlikte Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ı ziyaret etti.



Kaymakam Zaman'ı makamında ziyeret eden Özen ve Bahçekapılı, bir süre görüştü.



Zaman, Samsun İl Emniyet Müdürü Özen ve Bafra Emniyet Müdürü Bahçekapılı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

- Havza'da hacı adaylarına eğitim



Havza Müftülüğünce, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim veriliyor.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı ve din görevlileri, Kevser Camisi'nde hacı adaylarına tavaf, say, ihram giyme, bulundurulması gereken evraklar ve yanlarına almaları gerekli malzemeler gibi konularda bilgi verdi.

Alıcı, "Hacı adaylarına nasıl ibadet edecekler, nereleri ziyaret edecekler, nasıl hacı olacaklarına kadar her konuda eğitici bilgiler vermekteyiz. Eğitim 2 gün sürecek. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı kafilesi ile giden hacı adaylarımızı 12 Haziran tarihinde kutsal topraklara yolcu edeceğiz." dedi.

Alıcı, bu yıl Havza'dan kutsal topraklara 59’u Diyanet İşleri Başkanlığı 20’si özel şirketlerin organizasyonu ile toplam 79 hacı adayının gideceğini kaydetti.

- Yakakent'te antik buğday türü olan "kavılca buğdayı"nın ekimi yaygınlaştırılacak

Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'de genetiği değişmemiş olarak bilinen iki buğday türünden biri olan kavılca buğdayının, ekimini yaygınlaştırmak için çalışma başlattı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda, ata tohumu olmasına rağmen bölgede hayvan yemi olarak kullanılan "kavılca buğdayı"nın, "Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli" Projesi kapsamında organik tarım prensiplerine uygun olarak yetiştirilip insan tüketimine sunulması için ilk adımlar atıldı.



Bu kapsamda Yakakent Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kavılca buğdayının organik tarım prensiplerine uygun yetiştirilmesi ile ilgili üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.









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