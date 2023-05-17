Salıpazarı'nda kablo hırsızları suçüstü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Albak Mahallesi'nde, vatandaşların Türk Telekom'a ait kabloların kesildiği ihbarı üzerine, A.A, A.A. ve R.A, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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