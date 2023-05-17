Samsun Devlet Opera ve Balesi "19 Mayıs Gençlik Konseri" verecek

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "19 Mayıs Gençlik Konseri" verecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Çek besteci Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel konçertosu Op.104" ve "9. senfoni Op.95" adlı eserleri seslendirilecek.

Şef Patrick David Murray'ın orkestrayı yöneteceği konserde, uluslararası yarışmalarda birincilik ve ikincilik ödülleri bulunan genç viyolonsel sanatçısı Beliz Güney solist olarak yer alacak.

Başkemancı olarak Gözde Yardımlı'nın da sahne alacağı iki bölümlük konser, 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.



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