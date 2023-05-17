Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yılı dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrenciler ve vatandaşlar, yürüyüş boyunca marşlar seslendirdi.

Lise ve İstiklal caddeleri boyunca yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe, Atatürk'ün makam aracının birebir benzeri eşlik etti.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtuluşun simge şehri Samsun'da, 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Yürüyüşe, Vali Dağlı ile Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.