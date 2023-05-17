Salıpazarı'nda ilk kez Anaokulu STEM Atölyesi açıldı

SAMSUN (AA) - ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Science, Technology, Engineering and Matematik (STEM) atölyesi açıldı.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımı olan Anaokulu STEM Atölyesi törenle açıldı.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği'nin destekleri ile Anaokulu bünyesinde kurulan STEM atölyesinin açılış törenine Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, YEG Salıpazarı Proje Müdürü Hatice Kurnaz, Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Hatice Kurnaz, proje ile okul öncesi çağ çocuklarının çok yönlü düşünme ve tasarlama becerilerinin gelişiminin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş da okul öncesi eğitimde öğrencilerin bilim, matematik, teknoloji, mühendislik gibi birçok alanı bütünleştiren bir sistemde eğitim almalarının önemli olduğunu vurguladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Yerel Eylem Grubu Derneği'ni tebrik ederek, "Kuruluşundan bu güne adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Kısa sürede geliştirdiği projeler ile ilçemizin hemen hemen her yerinde bir iz bırakmış ve bırakmaya da devam etmektedir. Bugün açılışını gerçekleştiğimiz STEM atölyemiz sayesinde çocuklarımız ilk kez böyle bir yöntemle tanışmış olacaklar. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Dünyanın en iyi on öğretmeni arasında gösterilen Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş ise STEM disiplinin, gerçek zamanlı uygulamalar ve öğrenme deneyimlerine fırsat oluşturduğuna dikkati çekerek, "Öğrenciler, STEM'in çeşitli alanlarını, dünya arasında bir bağlantı kurmalarına yardımcı olacak şekilde kullanır. İç ve dış mekanları önemli bir öğrenme alanı olarak görmekteyiz. Bu düşünceden yola çıkarak Yerel Eylem Grubu Derneği ile gerçekleştirdiğimiz proje ile çocuklarımızı bir atölyede buluşturduk. Öğretmenlerimizin el emeğiyle özel tasarımlar oluşturuldu. Ortak amacımız olan çocuklara daha iyi imkanlar sunma isteği ve işbirliği bu süreçteki en önemli gücümüzdü." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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