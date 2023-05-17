Samsun'da üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere tohumluk kuru fasulye dağıtıldı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı, Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen proje kapsamında, yüzde 70'i DOKAP, yüzde 30'u üretici katkısı olacak şekilde, 180 üreticiye, 16 mahallede, 750 dekarlık alana dikilmek üzere 7 bin 500 kilogram "borsa" çeşidi (dermason tipi) kuru fasulye tohumu verildi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, tohum dağıtımında yaptığı konuşmada, daha önce Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çeltik arazileri için brokoli fidesi dağıttıklarını anımsatarak, "Geçen zamana baktığımızda brokoli çıktı, çiftçimiz bundan para kazandı. İnsanlarımız güzel bir gıdaya kavuştu. Geçmişe baktığımızda, ayçiçeği çalışmaları, gübre çalışmaları oldu. Çiftçimiz mutlu oldukça, bizler de idareciler olarak bundan büyük bir haz aldık." dedi.

Bölgede, fasulye deyince ilk akla Nebiyan fasulyesinin geldiğine işaret eden Ertürkmen, şunları kaydetti:

"Bafra'ya geldiğimiz zaman da Sarpın Mahallesi'nin fasulyesi çok meşhur, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Sarpın Mahallesi'ne giderek orada bir çalışmamız olmuştu ve tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü silaj makineleri veriyor, kurutma makineleri veriyor. Bafra olarak bizim 118 dış mahallemiz var. Orta kuşak ve yüksek kuşak var, bizlerin Alçak kuşak dediğimiz ovanın bulunduğu alanda tarımsal faaliyetler yoğun bir şekilde yapılmakta. Damlama sulama sistemi, gübreleme ve tohum noktasında, ovada çok sıkıntı yaşamıyoruz. Özellikle yüksek ve orta kuşakta fasulyenin geliştirilmesi, gayretlerin daha da artırılması gerekiyor. Bu gayretlerin hepsini bu gün hep beraber yaşıyoruz."

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da mercimek ve nohuttan sonra en fazla üretim yapılan bakliyatın kuru fasulye çeşidi olduğunu söyledi.

Samsun'da geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi ile beraber Asarcık, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Bafra ilçesiyle beraber bin dekar alanda 10 ton kuru fasulye tohumu dağıttıklarını belirten Sağlam, bu yıl tohumluk kuru fasulyenin 9 tonunun 7,5 tonunu Bafra'ya, 1,5 tonunu da Vezirköprü'ye dağıtacaklarını kaydetti.

Kuru fasulye tohumu dağıtım programına, Ertürkmen ve Sağlam'ın yanı sıra 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gümüş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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