GÜNCELLEME - Samsun'da 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlıya ev hapsi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliye ev hapsi verildi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirci Mahallesi Irmak Sokak'ta yazlık olarak kullanılan evden eşya ile Kızıloğlak Mahallesi Dere mevkiindeki bağ evinden yaklaşık 100 metre kablo ve bakır eşya çalındığı ihbarları üzerine inceleme başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheli K.A'yı (23) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkarıldığı hakimlik ev hapsi verdi.



Ele geçirilen eşya ise sahiplerine teslim edildi.



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