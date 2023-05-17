Samsun'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 12 Mayıs'ta Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürüttüğü çalışma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.O. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına Gençlik Parkı'ndan taksi ile gelen bir kişi silahlı saldırıda bulunmuş, eğlence mekanındaki 3 kişi yaralanmış, zanlı olay yerinden yine taksiyle kaçmıştı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, A.Y'yi (22) il dışına kaçmak üzereyken Kavak ilçesinde yakalamış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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