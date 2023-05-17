Samsun'da akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde akrabasını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, husumetli olduğu akrabası E.S'yi bıçaklayarak kaçan K.D'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İshaklı Mahallesi Hızır 8'inci Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen akrabalar K.D. (37) ile E.S. (35) buluşmuş, çıkan kavgada K.D, E.S'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

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