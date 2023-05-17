Samsun'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan akrabası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adem S. (44), aralarında husumet bulunan akrabası H.S'nin Kumarlı Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evden av tüfeğini alarak dışarı çıkan H.S, Adem S'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adem S'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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