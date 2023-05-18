Havza'da sporcuların sağlıklarıyla ilgili çalışma

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Kayıtlı Sporcularda Yaygın Ağrı ve Diğer Kas İskelet Sistemi Semptomlarının Araştırılması, Spor Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi" konulu projenin saha çalışmaları başladı.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Havza Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje kapsamında ilk saha çalışması Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı sporcularda yaygın ağrı ve diğer kas iskelet sistemi semptomlarının araştırılması, verilecek eğitimle ağrı kontrolü ve spor başarısındaki değişimlerin tespiti amaçlanan proje kapsamında Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi spor kurslarına devam eden yaklaşık 500 kursiyere konu hakkında bilgiler aktarılarak duruş egzersizleri eğitimi verilmeye başlandı.

Projenin ilk saha çalışmasında Uzman Fizyoterapist Tuba Mızrak tarafından eğitim verildi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, projenin yaklaşık bir ay süreceğini belirterek, "Hedefimiz çocuklarımızı yaygın ağrı ve postür bozuklukları hakkında bilgilendirmek. Ayrıca yapılacak çalışmalar ile tespit edilen yaygın ağrı ile postür bozukluklarının tedavisi, önlenmesi ve bu rahatsızlıkların sporcu başarısı üzerindeki etkilerini tespit etmek. Tüm proje paydaşlarımız ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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