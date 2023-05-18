AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 104 yıl önce 19 Mayıs'ta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da coşkuyla karşılandığını, yaşanılan tarifsiz gururu ve heyecanı bugün de yaşadıklarını belirtti.

Milli Mücadele'yi başlatan ilk adımın atıldığı Samsun'dan Anadolu'ya dalga dalga yayılan istiklal ve istikbal ruhunun, milletin azmiyle katlanarak büyüdüğünü ve Cumhuriyetin ilanına giden yolu açtığını vurgulayan Karaaslan, "19 Mayıs 1919, tarihi zaferlerle dolu milletimizin istiklal aşkının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği, zorluklar karşısında giderek daha da artan direniş ruhuyla ecdadımızın tarih yazdığı gündür. 19 Mayıs'ta milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda topyekun mücadele vermiş, imkan karşısında imanıyla yazdığı kahramanlık destanıyla kutlu bir zafere erişmiştir. Kahraman ecdadımız tarih boyunca her dönem vatanımıza kasteden hainler karşısında dimdik durmuş, cesaretiyle her zorluğu aşmış, mukaddes bildiği değerleri canı pahasına muhafaza etmiştir." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliklerinden aldıkları kuvvetle her güçlüğün üstesinden başarıyla gelmiş bir millet olarak bugün de her alanda sürdürdükleri tavizsiz mücadeleyle yollarına kararlılıkla devam ettiklerini anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 19 Mayıs'tan aldığı ilhamla milli meselelerdeki ilkeli ve sağlam duruşuyla bugün de dostlarına güven, düşmanlarına korku vererek yürüyüşünü sürdürmektedir. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik çirkin niyetler besleyen, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen odaklar asla emellerine ulaşamayacaktır. Bunun en güçlü delili de 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayarak tüm yurdu çepeçevre saran mücadele kararlılığıdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda ülkemizin aydınlık yüzü olan kıymetli gençlerimizin Türkiye'yi her alanda daha da ileri taşıyacağına ve aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."



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