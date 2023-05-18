Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bolat'tan Havza'da inceleme

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SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, ilçe merkezinde uygulanacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve saha incelemeleri yapmak üzere Havza'ya geldi.

Bolat ve beraberindeki ekip, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek, ilçede sel baskınından korumak amacıyla uygulanacak projeler hakkında istişarede bulundu.

Özdemir ise Havza OSB ile hızlı büyüme dönemine giren Havza'da daha güvenli ve halkın ihtiyaçlarına uygun bir şehir imarı için çalıştıklarını söyledi.

Özdemir ve Bolat, daha sonra beraberindekilerle ilçede uygulanacak proje alanlarında incelemede bulundu.





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