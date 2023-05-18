AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz'dan Havza'ya ziyaret

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SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza ilçe teşkilatına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Yılmaz, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve parti yöneticileri ile bir araya gelerek 14 Mayıs'taki seçim boyunca yürütülen çalışmalardan ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeniden AK Parti Samsun Milletvekili seçilen Yılmaz'ı tebrik ederek, "İnşallah 28 Mayıs’ta kazanacağız zafer ile ülkemizin geleceğini garanti altına alacağız." dedi.

Yılmaz ise "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi tüm gayretimiz ile durmadan, dinlenmeden Sayın Cumhurbaşkanımız için çalışacağız." diye konuştu.

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