Samsun'da canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde şap hastalığı riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Bafra Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, tekrar faaliyete başladı.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine il içi ve il dışı ilkbahar şap aşılama kampanyası sürecinde getirilen kısıtlamaların belirlenen kurallar çerçevesinde 28 Nisan itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.



Bafra Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın 15 bin metrekare alanda hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde sevk edilecek hayvanların SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olması, iller arası küçükbaş ile il içi büyükbaş ve küçükbaş, 2 aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması kararlaştırılmıştır. SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış hayvanların da aşılanmasına aksatılmadan devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, SAT-2 serotipi hastalığının Türkiye'de görülmeden önce gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı ve 3 Şubat'ta Türkiye'de tespit edilir edilmez etkin mücadele stratejisinin hızlı şekilde hayata geçirildiği kaydedildi.







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