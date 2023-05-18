Samsun'da canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı

AA

Samsun'da canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde şap hastalığı riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Bafra Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, tekrar faaliyete başladı.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine il içi ve il dışı ilkbahar şap aşılama kampanyası sürecinde getirilen kısıtlamaların belirlenen kurallar çerçevesinde 28 Nisan itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Bafra Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın 15 bin metrekare alanda hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde sevk edilecek hayvanların SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olması, iller arası küçükbaş ile il içi büyükbaş ve küçükbaş, 2 aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması kararlaştırılmıştır. SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış hayvanların da aşılanmasına aksatılmadan devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, SAT-2 serotipi hastalığının Türkiye'de görülmeden önce gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı ve 3 Şubat'ta Türkiye'de tespit edilir edilmez etkin mücadele stratejisinin hızlı şekilde hayata geçirildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Demir : Aşırı sıcaklık tarım ve su kaynaklarında problem yaratabilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir : Aşırı sıcaklık tarım ve su ...
AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz'dan Havza'ya ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz'dan Havza'ya ...
Havza OSB'de kenevirle ilgili yatırım yapan firma işbaşı eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER Havza OSB'de kenevirle ilgili yatırım yapan firma ...
Samsun'da kardeşi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da kardeşi tarafından silahla yaralanan kişi ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bolat'tan Havza'da inceleme
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ...
Bandırma Gemi Müze'yi 4,5 ayda 45 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bandırma Gemi Müze'yi 4,5 ayda 45 bin kişi ziyaret ...
Husumetlilerinin arkadaşını silahla kaçırıp tehdit eden 3 şüpheli, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Husumetlilerinin arkadaşını silahla kaçırıp tehdit ...
AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Samsun Valisi Dağlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ...
GRAFİKLİ - Kurtuluş meşalesi 104 yıl önce Samsun'da yakıldı
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Kurtuluş meşalesi 104 yıl önce Samsun'da ...
Havza'da sporcuların sağlıklarıyla ilgili çalışma
YEREL HABERLER Havza'da sporcuların sağlıklarıyla ilgili çalışma
Alaçamlı öğrencilerden atletizm başarısı
YEREL HABERLER Alaçamlı öğrencilerden atletizm başarısı
Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ...
19 Mayıs ilçesinde yem bitkileri tarla günü etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde yem bitkileri tarla günü etkinliği ...
Samsun'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Antakya Medeniyetler Korosu Samsun'da konser verdi
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu Samsun'da konser verdi
Samsun'da akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da akrabasını bıçakla yaralayan zanlı ...
Samsun'da '1919 metre bayrak yürüyüşü' düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da '1919 metre bayrak yürüyüşü' düzenlendi
Samsun'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı ...
Samsun'da üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Salıpazarı'nda ilk kez Anaokulu STEM Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda ilk kez Anaokulu STEM Atölyesi açıldı
Salıpazarı'nda parklar ve piknik alanları yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda parklar ve piknik alanları yaza ...
Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş ...
Samsun'da Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
YEREL HABERLER Samsun'da Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.