Bafra'da Gençlik Haftası etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Programda, şiirler okuyan ve şarkılar seslendiren öğrencilerin yaptığı resimler de sergilendi.

Programa, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ve veliler katıldı.

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