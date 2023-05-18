Bandırma Gemi Müzesi'ni son 5 yılda 1 milyon 660 bin ziyaretçi gezdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun benzeri olan Bandırma Gemi Müzesi'ni son 5 yılda 1 milyon 660 bin ziyaretçinin gezdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun benzeri olan Bandırma Gemi Müzesi'ni her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor.

2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003'te müze olarak hizmete giren Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni yıl başından bu yana 45 bin ziyaretçi gezdi. Son 5 yılda müzeyi gezen ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliği ile yapılan çalışmayla Bandırma Gemi Müzesi, "www.samsun.bel.tr" ve "www.sabancivakfi.org" adreslerinden sanal olarak da ziyaret edilebiliyor.

Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.

Görev talimatnamesi, İngiliz vizesi, karargah heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ile Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair vesikalar sergileniyor.

Gemi müzede ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giydiği kıyafetlerin replikaları, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan sureti, yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler de yer alıyor.

Gemide Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı anı da canlandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bandırma Vapuru'nun 104 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ülkenin tarihini değiştirdiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında önemli rolü bulunan Bandırma Vapuru'nun bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki işlevine işaret eden Demir, "İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun'u ziyaret eden herkesin ilk uğradığı yerlerin başında Bandırma Gemi Müzesi gelmektedir. Burayı ziyaret eden genç yaşlı her yaş grubundan vatandaşlarımız, Milli Mücadele ruhunu hissedip Türkiye'nin kuruluşuna giden süreci, sergilenen eserleri görerek adeta yaşayabilecekler." ifadelerini kullandı.





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