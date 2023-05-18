İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüpheli O.C'nin kullandığı aracı Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde takibe aldı.

Kent merkezine gelen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 45,61 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, ruhsatsız tabanca ile 40 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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