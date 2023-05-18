Havza'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Havza'da Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen duayla başladı.

Merkez müdürü Yusuf Duru, burada yaptığı konuşmada, herkesin potansiyel engelli olduğunu belirterek, "Yaşlılarımız ve engellilerimiz rahmet kaynağıdır. Bu gibi kurumlarda yapılan hizmetler, çalışanlar, yaşlı ve engellilerimize devletin bir lütfu değil, devletin size olan görevidir. Elimizden geldiği kadar yaşlı ve engellilerimiz için çalışıyoruz." dedi.

Merkezde görevli psikolog Sena Demir de Engelliler Haftası ile ilgili bilgi verdi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ile huzurevi sakinleri ve Havza'daki özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar katıldı.





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