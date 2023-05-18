Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde iki grup arasında "yan bakma" mevzusundan tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan M.İ. (29) bıçakla N.K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırılan N.K. tedavi altına alındı.

Taraflardan M.İ, B.İ. (32), Y.İ. (55), N.K. (24), C.S.K. (25), M.Y. (24) ile kavgayı ayırmaya çalışan esnaf E.M. (25) darbedildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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