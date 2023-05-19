Samsun'da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabasını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Aralarında husumet bulunan Adem S'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan H.S'nin Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede 17 Mayıs'ta Adem S. (44), Kumarlı Mahallesi'ndeki evine gittiği akrabası H.S. tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek öldürülmüştü.

H.S. gözaltına alınmıştı.





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